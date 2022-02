Lilly Téllez se contagia de Covid-19 por primera vez

La senadora panista Lilly Téllez se contagió de Covid-19 por primera vez desde el inicio de la pandemia.

En un breve mensaje en su cuenta de Twitter, Lilly Téllez confirmó este viernes 18 de febrero que dio positivo a Covid-19.

Tengo COVID. Me guardaré en casa para recuperarme.

Tras confirmar su contagio de Covid-19, Lilly Téllez aprovechó para tomarlo con sentido del humor.

En este sentido, Lilly Téllez aseguró que luego de dar positivo a Covid-19 no ha perdido el antojo por los chocolates “y eso seguro es buen síntoma”.

Finalmente, la senadora panista indicó que permanecerá en su domicilio hasta recuperarse de la enfermedad.

