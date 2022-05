La senadora Lilly Téllez se defendió se los señalamientos de la escritora Sabina Berman por los presuntos cambios que ha tenido su postura política.

Pero, ¿qué dijo Sabina Berman sobre Lilly Téllez?

En su columna de este domingo 29 de mayo, Sabina Berman arremetió contra los legisladores por la “falsa representatividad” que existe en la democracia en México.

Lo anterior, pues a su consideración los senadores y diputados sólo requieren a la población para ser elegidos, y una vez esto pasa, se les deja en el olvido.

En este sentido, Sabina Berman comenzó a hablar sobre la posición política de Lilly Téllez que en tiempos de electorales se presentó como una “mujer de izquierda” y actualmente ya es de “ultraderecha”.

“Las diatribas que lanza desde el podio del Senado contra una sola persona (AMLO) nada tienen que ver con la necesidad de pozos en el Desierto de Sonora”, criticó Sabina Berman.

La senadora Lilly Téllez se defendió de los dichos de Sabina Berman y aseguró que nunca fue presentada por Morena como “una mujer izquierda”, porque no lo es.

Incluso, Lilly Téllez explicó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la invitó a Morena por tener una postura distinta a la suya, como una muestra de la pluralidad al interior del partido.

“Nunca me presentaron como mujer de izquierda porque no lo soy. Al contrario, AMLO me invitó por mi perfil opuesto al suyo, como prueba de pluralidad de su movimiento”

Lilly Téllez