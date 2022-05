La senadora panista Lilly Téllez arremetió contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien llamó “changoleón” en diversas ocasiones.

En sesión de la Comisión permanente del Congreso de la Unión, Lilly Téllez se refirió a al diputado Fernández Noroña como “changoleón”.

Y es que mientras el senador priista por Sinaloa Mario Zamora se encontraba en tribuna, Lilly Téllez pidió la palabra para realizar una pregunta. Fue entonces cuando la legisladora comenzó a atacar y llamar changoleón a Fernández Noroña.

“Nada más quiero asegurarme, porque no lo veo... si está el diputado changoleón escuchándolo. Confirmar que el diputado changoleón está escuchando. ¿Está aquí? Ah, ahí está”, expresó la senadora panista en su intervención.

Sin embargo, al ser notificada por Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, que se le cedió la palabra para formular una pregunta y no para dialogar , Lilly Téllez pidió al senador Mario Zamora que le explicara a Fernández Noroña cómo operó el crimen organizado en Sinaloa en pasadas elecciones mientras seguía llamando changoleón al legislador del PT.

“Por favor, explíquele al diputado changoleón que vino a meterse a esta Cámara cómo operó el crimen organizado en Sinaloa y póngale atención changoleón”, continuó Lilly Téllez.

Incluso, acusó a Gerardo Fernández Noroña y su partido de ser brazo político del crimen organizado, tal como lo dijo de Morena en su cuenta de Twitter.

“Póngale atención porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Usted y su equipo, usted changoleón. Explíquele las cochinadas de la violencia que hubo en las elecciones en Sinaloa apoyado por el Mayo Zambada, cobarde changoleón”, agregó.

Luego de haber sido llamado changoleón en numerosas ocasiones, Gerardo Fernández Noroña acusó de racista y clasista a la senadora Lilly Téllez.

Esto porque a su consideración la legisladora panista usó a un indigente para insultarlo, acción que no sólo demuestra racismo y clasismo, sino también falta de educación, dijo.

De este modo, pidió a la senadora Olga Sánchez Cordero no permitir insultos en la sesión, pues si fuese a la inversa, afirmó, sería acusado de violencia política de género.

“Pedirle a la Mesa Directiva que no permita los insultos a un legislador o legisladora… si fuese a la inversa yo sería acusado de violencia política de género. A mí me parece además que usar a un indigente para tratar de insultar a un legislador no sólo muestra racismo y clasismo, sino también una falta de educación”

Gerardo Fernández Noroña