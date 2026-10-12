Por la propuesta de Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, compartidas en el marco del Día Nacional Pluricultural, se mostraron los resultados del proceso de consulta que se realizó.

Adelfo Regino Morales, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), detalló que tras la consulta han recibido más de 2 mil aportaciones para la Ley de Pueblos Indígenas.

Resultados del proceso de consulta de la Ley de Pueblos Indígenas

Con un diálogo que Claudia Sheinbaum tuvo con los pueblos originarios en Palacio Nacional hoy 12 de octubre de 2026, Adelfo Regino Morales dio detalles sobre la consulta realizada para la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Tras el inicio formal del proceso de consulta en agosto de 2026, Adelfo Regino Morales informó sobre los primeros resultados del diálogo que abrió para la formulación de la ley.

Ante ello, Morales explicó que se han realizado 77 asambleas regionales de consulta, así como 19 mesas de trabajo con la participación de 28 entidades federativas:

Baja California

Baja California Sur

Campeche

CDMX

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Resultados de la Consulta de la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. (Especial)

En este diálogo han participado 13 mil 129 comunidades indígenas y afromexicanas, que representan el 78.5% de las comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos (CANAPIA).

Morales calificó los resultados de la primera consulta con una “amplia participación” en 28 estados de la república mexicana, traducido en 70 pueblos indígenas y afromexicanos en el diálogo.

Asimismo, apuntó que la asistencia total ha sido de 57 mil 413, mismos que dieron formalmente 2 mil 287 aportaciones para los artículos de la Ley de Pueblos Indígenas y Afromexicanos.