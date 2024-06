El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que la ministra Lenia Batres sea inscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Por una mayoría de 10 votos, la ministra finalmente logró renunciar a los seguros médicos privados de los que gozan el resto de los ministros y las ministras del máximo tribunal.

La sesión privada tuvo lugar hoy 10 de junio tras analizar la solicitud de la ministra Lenia Batres en la que argumentó que estar inscrita dentro del ISSSTE es su derecho y de todos los servidores públicos de México.

Desde el inicio de sus funciones, en enero de este año, la ministra Lenia Batres solicitó la renuncia del seguro médico privado, así como su ajuste salarial para ganar menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

No obstante, en principio se resolvió que no era jurídicamente posible someter a las ministras y los ministros a la Ley del ISSSTE en tanto que son trabajadores del Poder Judicial de la Federación, salvo por “patrón equiparado”.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”

Lenia Batres en X