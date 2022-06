Layda Sansores, gobernadora de Campeche, le dedicó ‘Las Golondrinas’ a Alito Moreno por su “muerte” política.

En su programa “Martes de Jaguar”, la mandataria de Morena colocó una corona de flores con la foto del líder del tricolor y trajo un grupo musical con el objetivo de cantarle ‘Las Golondrinas’.

De acuerdo con Layda Sansores, la corona de flores y la canción de ‘Las Golondrinas’ se le dedicó a Alito Moreno con el fin de despedirlo.

Lo anterior, de manera simbólica, pues la gobernadora de Campeche subraya que el líder del PRI ya tuvo una “muerte” política por la serie de escándalos que han en torno a él en últimos días.

“Para que digan que no somos generosos. Le trajimos la corona para que no digan que no los despedimos de aquí, para que no regrese. Es la derrota, el fracaso para él”.

Layda Sansores