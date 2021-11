La ONU debe poner presión sobre México por desaparecidos: Colectivo Solecito

Lucy Díaz, coordinadora del Colectivo Solecito de Veracruz aseguró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe poner presión sobre el gobierno de México por los desaparecidos.

La coordinadora del Colectivo Solecitos compartió en entrevista para Así las cosas de W Radio que sostendrán una reunión con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU el próximo 18 de noviembre.

“La ONU puede generar una presión, tomando en cuenta que hay una voluntad diferente…esta es una visita que no han hecho antes”

Además, recordó que el comité de la ONU se reunirá con distintos colectivos de búsqueda de desaparecidos en el país, donde podrá llevarse una “imagen amplia” de la desaparición en México.

El Colectivo Solecito asegura que las desapariciones en México no han cambiado, pues es un delito continuado.

“La verdad es que no ha cambiado mucho porque las desapariciones son un delito continuado”

Sin embargo, reconoció que existen cambios reales y sustanciales como la asignación de recursos para la búsqueda de personas.

Así como la mención de la palabra “desaparecido” que, acusó, antes era imposibles pues nadie en cargos relevantes lo mencionaba.

Lucy Díaz compartió que las personas que llevan años luchando con lo que describió como un calvario todavía tienen esperanza.

Reconoció que el trabajo que se requiere para combatir la desaparición en gigantesco y recordó que las recomendaciones de la ONU también van a tardar.

“Lo que ellos van a hacer va a tardar, en un campo donde los días y las horas cuentan tanto. Sabemos las dificultades con las que se van a enfrentar, que no va a ser quizá los cambios que esperemos pero hay una cosa que tenemos las familias de los desaparecidos que es “la cosa con alas” que es la esperanza”

El Colectivo Solecito aseguró que esperan que la ONU pueda atraer la lista de casos nacionales y ayuden a cambiar la situación que viven los familiares de desaparecidos.

Díaz recordó que la desaparición de su hijo, que inició con un secuestro, ocurrió hace 8 años y hasta el momento no ha habido adelantos sobre su caso.

Recordó que su hijo de 29 años, que describe como un muchacho muy prometedor y un trabajo “muy bueno”, fue desaparecido.

Aseguró que sus secuestradores pensaron que “era mucho más de lo que era” lo que causó que le pusieran un precio a su vida.

Recordó además que hace 3 años el presidente dijo en la mañanera que le ayudaría con el caso de su hijo pero ni siquiera recibió una llamada.

“En el caso de mi hijo no tengo absolutamente nada, tengo las manos vacías totalmente…el presidente dijo ‘yo voy a ayudar a la señora’, les cuento que ni siquiera me hablaron por teléfono y no quiero ayuda, yo solamente quiero que busquen a mi hijo”

Lucy Díaz, coordinadora del Colectivo Solecitos de Veracru