Y es que la ex funcionaria advirtió que las autoridades, tienen la intención de modificar de forma inadecuada las cifras y estadísticas de personas desaparecidas en México.

Karla Quintana Osuna (Karla Quintana Osuna Facebook)

Karla Quintana acusa que nuevo censo busca reducir los reportes de desaparición

La ex funcionaria, denunció que el proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), no es realizado por especialistas.

En ese sentido, Karla Quintana advirtió que lo que se busca, es que las nuevas cifras de desaparecidos en el país se elaboren a partir de información inadecuada e incompleta.

Por lo anterior, afirmó que la intención del gobierno federal, es reducir las cantidades totales de personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, para minimizar el problema.

“Es clara la intención de este censo, que es el reducir los reportes de desaparición, principalmente en este sexenio” Karla Quintana, ex comisionada Nacional de Búsqueda de Personas

Karla Quintana advierte que Secretaría del Bienestar realiza nuevo censo

Lo anterior debido a que Karla Quintana dijo que si los registros se elaboran de forma inadecuada, se corre el riesgo de que se den de baja a personas que se mantienen como desaparecidas.

Tras asegurar que el proceso actual no se ejecuta de forma cuidadosa, explicó que se sabe que personas desaparecidas se están eliminando de las cifras solo por “indicios de localización”.

Además, declaró que el proceso de registro es realizado por la Secretaría de Bienestar y las fiscalías estatales, de la que acusó, no cuentan con elementos para confirmar las desapariciones.

"Puede haber una chica de 20 años que esté siendo víctima de trata que saque un pasaporte y que sólo con esa información se le dé de baja y siga desaparecida” Karla Quintana, ex comisionada Nacional de Búsqueda de Personas

Karla Quintana afirma que renunció a Comisión Nacional de Búsqueda por el nuevo censo

Luego de lanzar la fuerte acusación por las cifras de desaparecidos en México, Karla Quintana reveló que ese fue uno de los temas por los que renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda.

Sobre ello, la ex comisionada de búsqueda explicó que el disenso por los nuevos registros, fue una de las razones de su salida del organismo del que se separó en agosto.

Así lo acusó al insistir en que el nuevo censo de desaparecidos, se está realizando con la finalidad de “reducir el registro de personas desaparecidas en un periodo particular”.

“Hay muchos riesgos, puede ser que se dé de baja a personas homónimos con tal de reducir el número y también puede ser que se dé la instrucción al código fuente de quitar del registro a personas que, por ejemplo, no tengan el segundo apellido en el registro” Karla Quintana, ex comisionada Nacional de Búsqueda de Personas