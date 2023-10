Una extraña y discriminatoria pregunta del periodista y columnista mexicano, David Páramo, desató un debate en redes que solo dejó respuestas absurdas.

Ello como consecuencia de la disparatada interrogante que mezcló sin fundamento los derechos democráticos de la población con sus libertades religiosas y de creencias.

Y es que al parecer David Páramo no cayó en cuenta que su extraña pregunta resultaba un tanto discrminatoria por considerar a estas últimas garantías como un condicional de los juicios humanos.

Te contamos cuál fue la interrogante que lanzó Dávid Páramo y qué tipo de respuestas absurdas dejó como opiniones consecuentes al cuestionamiento inicial.

David Páramo lanza esta extraña y discriminatoria pregunta

A través de su cuenta de X (antes Twitter), David Páramo hizo una extraña y discrminatoria pregunta con la intención, según el periodista, de abrir el diálogo sobre las elecciones en México.

Sin embargo, su interrogante solo dejó respuestas absurdas como consecuencia del poco criterio que fue expuesto desde su planteamiento.

La extraña, pero sobre todo discriminatoria pregunta de David Páramo fue: “ ¿Alguien cree que algún judío vaya a votar por Morena? ”

La cual incluyó dos tipos de derechos humanos de México que no tienen conflicto o relación negativa de manera directa: los democráticos y los religiosos.

Es decir, al hacer la extraña pregunta no consideró que los ciudadanos mexicanos no están condicionados por su religión a votar o no en cualquiera de los comicios del país.

Deja respuestas absurdas la extraña y discriminatoria pregunta de David Páramo

La extraña y discriminatoria pregunta “¿Alguien cree que algún judío vaya a votar por Morena?” de David Páramo dejó una seria de respuestas absurdas en su debate en redes.

Entre las que destacó la opinión de una usuaria que, aparentemente, confundió la libertad de profesar una religión con la nacionalidad: “ Los extranjeros no votan ”, afirmó.

Otras de las absurdas respuestas que dejó la extraña y discriminatoria pregunta de David Páramo sobre el voto de los judíos fueron:

“Los extranjeros no votan”, @Laura_354523

“¡Uta! Ya valimos madre los católicos porque somos católicos, apostólicos y romanos”, @Rocio_Mx

“No pendejo, solo los mexicanos votan en México”, @Richpaloscuates

“¡Muchos! ¡Ah, judíos, leí jodidos!”, @BadHeartMex

“Uhh, y no sabes cuánto inmigrante de las caravanas, invitados por López, ya tienen INE”, @gracie_ss

¿Qué significa ser judío? En México existen numerosas comunidades

El término judío es un concepto que engloba tipos de expresiones humanas identitarias con fundamentos ideológicos, religiosos y de nacionalidad , principalmente:

De quienes tienen ascendencia judía (históricamente de Israel)

Los practicantes del judaismo (personas que no necesariamente son de origen israelí)

Es importante aclarar que la denominación de judío no se limita a la nacionalidad , o en otras palabras que quienes profesan el judaísmo pueden ser ciudadanos de todas partes del mundo.

Así pues, contrario a lo que expresaron algunas de las absurdas respuestas a la extraña y discriminatoria pregunta de David Páramo, los mexicanos también pueden ser judíos .

Lo que se comprueba, según reporta el INEGI en un censo aplicado al año 2021, con la existencia de 67, 400 connacionales que se identifican como judíos.

Voto en México: estas personas pueden ejercer su derecho democrático

En términos generales, el derecho al voto en México se refiere a la capacidad de participar en los ejercicios democráticos que tienen lugar en la nación a partir de la adquisición de la ciudadanía.

Esta última es la condición que reconoce a los pobladores como agentes capaces de contribuir a las decisones políticas de su entorno.

¿Y quiénes pueden votar en México? Según el Instituto Nacional Electoral (INE), todos los inscritos en las listas nominales, sin distinción o discriminación por los aspectos: