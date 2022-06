A través de TikTok, un joven con posgrado se quejó de tener que aceptar el sueldo mínimo porque “necesita trabajar” y lleva meses sin conseguir un empleo.

Identificado como ‘MauKaisen’ en TikTok, el joven de 30 años explicó que se formaría a una fila para un empleo temporal ofrecido como apoyo por parte del gobierno .

“Si creían que estaban mal en su trabajos de godín, vean esto nada más... Yo tengo una licenciatura y estudié un posgrado en Mercadotecnia y llevo un bien rato ya sin encontrar trabajo”

Joven con posgrado se queja de que no hay trabajo en México (TikTok)

No obstante, pagan apenas cinco mil pesos (poco más que el sueldo mínimo); mucho menos de lo que dice, ganaba en su primer trabajo como mercadólogo.

Además, la fila parecía no tener fin, motivo por el que filmó el video en TikTok, con la finalidad de generar conciencia acerca de la situación actual de empleo en México .

“Olvídense de encontrar un trabajo en donde paguen bien, no hay trabajo. Me dijeron de este de 5 mil pesos y dije ‘va, necesito trabajar”

Y es que el trabajo por el que el joven se formó es de lunes a viernes, pero termina en diciembre. Asimismo, compartió que lo máximo que ha ganado en su carrera son 15 mil pesos .

Atacan a joven que se quejó en TikTok de aceptar sueldo mínimo

El joven que se quejó en TikTok por aceptar sueldo mínimo porque necesita trabajar, ha sido duramente atacado por usuarios que distorsionaron su mensaje.

Pese a que el protagonista del video buscaba generar conciencia para que las personas valoren el empleo que tienen , fue criticado por la carrera que escogió.

Ante esto, dijo en un segundo video de TikTok que tenía un trabajo como todos, pero que con el inicio de la pandemia lo perdió debido a que se encargaba de organizar eventos.

“ Ya me di cuenta que no sólo soy yo , toda esa gente está buscando trabajo porque no hay”, dijo, agregando que no hay nadie a quien culpar y que si es sentenciado por esto, sólo él tendría la culpa.

“Muchas veces no valoramos lo que tenemos como trabajo, nos quejamos y decimos muchas cosas que no van al caso”, finalizó.