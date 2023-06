José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), salió a las calles de Tabasco para promocionar a Claudia Sheinbaum.

Ello pese a que Morena, en cumplimiento con la determinación de la Comisión de Quejas del INE, hizo público su compromiso para frenar la promoción de sus corcholatas.

El propio Mario Delgado, presidente de Morena, llamó a los militantes del partido guinda a frenar los actos precipitados de campaña, por lo que se especuló que José Ramiro López Obrador habría infringido en desacato.

En una entrevista se cuestionó a José Ramiro López Obrador por haber desobedecido a Morena en cumplimiento con las restricciones impuestas por la Comisión de Quejas del INE.

El hermano del presidente negó violar la ley electoral, así como desobedecer a Mario Delgado, debido a que no se trató de un acto de campaña para pedir el voto por Claudia Sheinbaum.

“No estamos pidiendo el voto, lo que estamos planteando es una selección interna de Morena, no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión del INE porque no estamos en campaña, no estamos solicitando el voto”

José Ramiro López Obrador