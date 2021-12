José Narro: Gobierno de AMLO es negacionista y antivacunas

El exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, José Narro Robles, calificó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como negacionista y antivacunas.

Las palabras de José Narro Robles se dieron durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en la que criticó las cifras del gobierno de AMLO sobre la pandemia de covid-19.

“¿Por qué no reconocen (la cifra real de muertos por covid-19)?, porque no son negacionistas, ¿por qué no han querido vacunar (contra la covid-19)?, porque son antivacunas, ni modo, les viene”

José Narro sobre el gobierno de AMLO