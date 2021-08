José Luis Vargas insiste en reunirse con Arturo Zaldívar por crisis en el TEPJF

México. - José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), insistió a Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tener una reunión.

A través de Twitter, el magistrado José Luis Vargas compartió el oficio que envió a Arturo Zaldívar para solicitar una reunión “urgente” por la crisis que se vive en el TEPJF.

José Luis Vargas destacó que desde ayer le solicitó a Arturo Zaldívar una reunión urgente, pero no obtuvo respuesta.

El magistrado destacó que este 6 de agosto Arturo Zaldívar dijo que sí lo iba a recibir, durante una conferencia de prensa.

José Luis Vargas Valdez solicitó la reunión con Arturo Zaldívar, luego de que 5 magistrados del TEPJF determinaron destituirlo de su cargo.

Ayer Arturo Zaldívar se reunió con 5 magistrados del TEPJF para para buscar concesos y alternativas al conflicto del TEPJF que culminó en la destitución del magistrado José Luis Vargas Valdez.

En conferencia de prensa, Arturo Zaldívar destacó su reunión con los magistrados del TEPJF pero reconoció que no tiene atribuciones constitucionales para intervenir en el conflicto.

Arturo Zaldívar reconoció que en el TEPJF se está viviendo una crisis de constitucionalidad, tiene conflictos internos y está “realmente muy desprestigiado”.

“La permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado José Luis Vargas ya no es viable, no hay condiciones para que el siga en él siga en el cargo (…) Me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso a lado”

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN