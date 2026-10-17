Grupo Gigante ha informado que José Antonio Meade Kuribreña será su nuevo presidente no ejecutivo de su Consejo de Administración a partir del 1 de enero de 2027.

José Antonio Meade sustituirá a Ángel Losada Moreno, quien ocupa la presidencia del Consejo desde 2003, del cual ha formado parte desde 1983.

“Grupo Gigante da la más cordial bienvenida a Meade Kuribreña, estando seguros de que sus perspectivas independientes contribuirán a la generación de valor a largo plazo para la Emisora”. Grupo Gigrante

Asimismo, Grupo Gigante reconoció la amplia carrera de José Antonio Meade desde los diversos cargos en el gobierno federal tras ocupar la secretarias de Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores.

Mientras que en el ámbito empresarial José Antonio Meade también ha sido consejero de de grandes instituciones y empresas en el país, tales como HSBC, Chedraui, Nemak y Fibra Uno.

Grupo Gigante también hace ajustes en su estructura interna

Además de José Antonio Meade como presidente del Consejo; Grupo Gigante designó también a Luis Sebastián Sayeg Seade como consejero independiente del Consejo de Administración.

Dichos nombramientos se suman a la nueva estructura organizacional de Grupo Gigante que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero del próximo año.

Grupo Gigante es el conglomerado que opera las marcas como Toks, Petco, Office Depot, RadioShack y Shake Shack en el país.