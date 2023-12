El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no está de acuerdo con que la reforma para la jornada laboral de 40 horas semanales sea aprobada el próximo 12 de diciembre en la Cámara de Diputados.

Desde la conferencia mañanera del 5 de diciembre, AMLO afirmó que no quiere que el 12 de diciembre se convierta en “una fecha fatal” en la resolución del dictamen, por lo que pidió más tiempo para escuchar las diferentes posturas, pese a que ya se organizaron los foros del Parlamento Abierto con diversos especialistas, empresarios, trabajadores y sindicalistas.

Asimismo, dijo que espera que el debate se realice en el Congreso de la Unión; pero propuso “respetuosamente” que se de más tiempo para revisar la iniciativa “con calma”.

“Es bueno el debate. Yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay…todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal, es decir, definitiva, que se de tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países”

AMLO