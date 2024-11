El Partido Acción Nacional (PAN), eligió a Jorge Romero Herrera como su nuevo presidente, quién ya prometió buscar una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pero ya obtuvo respuesta.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en su noticiero matutino, el nuevo dirigente nacional del PAN, quién tomará cargo el próximo viernes 15 de noviembre, dijo que estaría dispuesto a buscar un diálogo con la presidenta de México, pero aseguró que lo haría una sola vez.

De inmediato Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera del pueblo del lunes 11 de noviembre le respondió al nuevo dirigente panista.

A continuación te contamos todas las reacciones de este posible nuevo diálogo o no con la dirigencia de Jorge Romero al gobierno federal.

Aunque obtuvo una respuesta negativa de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jorge Romero reaccionó a estas declaraciones en el programa de Adela Micha y adelantó que por su parte desde su partido estarían dispuestos a ofrecer un diálogo.

“Nosotros vamos a ofrecer un diálogo. Yo no sé si esto ella quiera que lo interpretemos que no lo vamos a a hacer. No nos van a cambiar nuestra narrativa de sentarnos por el país”

Jorge Romero, nuevo dirigente del PAN