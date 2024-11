Adriana Dávila, candidata a la dirigencia nacional del PAN, cuestionó la legitimidad de la elección que le dio el triunfo de manera preliminar al diputado Jorge Romero. Sin embargo, no dejo de reconocer la ventaja del otro aspirante a la presidencia de Acción Nacional.

Ayer domingo 10 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones PAN 2024, en las cuales se renovó la dirigencia nacional del partido luego de los malos resultados en las elecciones 2024, votación en la que los partidos Morena y aliados arrasaron.

Después de las 21:00 horas de ayer domingo 10 de noviembre, la Comisión Organizadora Nacional del PAN informó sobre los resultados tras el 91.7 por ciento de las casillas contabilizadas, hecho que reflejó una clara ventaja para Jorge Romero con el 80 por ciento de votos de militantes a su favor.

Adriana Dávila se pronunció tras la ventaja de Jorge Romero en los resultados de la elecciones PAN 2024, en las cuales el ex delegado de Benito Juárez en la Ciudad de México (CDMX) cuenta con el 80 por ciento de las preferencias en la militancia.

Sin embargo, pese a que la diputada Adriana Dávila reconoció hoy 11 de noviembre que Jorge Romero lleva ventaja, no se dijo convencida de la legitimidad del proceso en el PAN:

“Números oficiales y las actas que tengo en mi poder, y que siguen llegando a nuestro Comité de Campaña, definen un resultado que favorece a mi contrincante, pero no estoy convencida de la legitimidad del proceso”

En ese sentido, dijo que el código genético marca “Yunes” no le sirve a México, luego de que el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, votase a favor de reformas constitucionales de los partidos Morena y aliados:

Adriana Dávila afirmó que el modelo actual del PAN no funciona e hizo referencia a lo que consideró el compromiso ético del partido ya su propio fundador, Manuel Gómez Morin, luego de los resultados que cosechó Acción Nacional el pasado 2 de junio.

“Hago un llamado a la nueva dirigencia: el modelo de PAN que ustedes han construido desde la última década no funciona. No sé si tengan la voluntad y el compromiso ético para hacer del PAN una institución que merezca ser heredera del legado demócrata y liberal de Gómez Morín”

En esa relación de ideas, la candidata del PAN señaló que el 70 por ciento de la militancia panista no votó ayer domingo:

“Nadie puede sentirse orgulloso cuando alrededor del 70 por ciento de los panistas no fue a votar. El mensaje de abstencionismo de nuestros militantes es claro: las cargadas no entusiasman. La nómina de gobiernos no es suficiente para convocar”

Adriana Dávila