La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la elección del nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, a quien calificó de ser “el jefe del Cártel Inmobiliario” de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX).

Cuestionada sobre la reciente jornada de las elecciones PAN 2024 para renovar la dirigencia nacional del partido blanquiazul, Claudia Sheinbaum aludió y leyó lo que opinó Felipe Calderón sobre Jorge Romero en su libro titulado ‘Decisiones Difíciles’ en el que el ex presidente señala al ex alcalde de Benito Juárez de ser “famoso por casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan”.

“Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él, cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros, le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad”, leyó Sheinbaum en su conferencia mañanea de hoy 11 de noviembre.

“Es el jefe del Cártel Inmobiliario”, asegura Claudia Sheinbaum sobre Jorge Romero tras ser electo nuevo dirigente nacional del PAN

Luego de leer la opinión del panista Felipe Calderón, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó al nuevo presidente nacional del PAN, Jorge Romero, como el jefe del llamado Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, demarcación que gobernó de 2012 a 2015.

Sheinbaum dijo que cuando fue jefa de gobierno de la CDMX “conoció muy bien” las presuntas actividades irregulares en las que habría incurrido Romero Herrera, a quien señaló de ser “parte del conservadurismo”.

“Es el jefe del Cártel Inmobiliario el presidente del PAN, lo conocimos muy bien en la Ciudad de México, (...) ese es el hoy representante del partido Acción Nacional, es parte del conservadurismo” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La presidenta aprovechó para criticar al PAN por no fijar una postura clara sobre los programas sociales luego de que el anterior dirigente del partido blanquiazul, Marko Cortés, admitió que “se equivocó” al promover apoyos del gobierno cuando en realidad su partido no es lo que impulsa, pero meses más tarde dicha fuerza política en el Congreso votó a favor en lo general de que se vuelvan constitucionales, pero en contra en lo particular.

“Así que digan: ‘que renovación tuvo el acción nacional’, pues no mucha”, sostuvo.

Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 11 de noviembre de 2024 (Tomada de video)

Jorge Romero será el nuevo dirigente nacional del PAN; ganó con cerca del 80 % de los votos

Luego de obtener la victoria con una amplia ventaja en las elecciones PAN 2024, Jorge Romero, se convertirá en el próximo dirigente nacional del partido.

Con una participación cercana al 50 por ciento de la militancia panista, Jorge Romero logró el triunfo con cerca del 80 por ciento de los votos, sobre su rival en la contienda, Adriana Dávila.

Romero extendió una invitación a Adriana Dávila y a quienes la apoyaron para unirse a su equipo, reconociendo su esfuerzo y participación.

El PAN confirmó que en la elección interna participó cerca del 50 por ciento de su militancia, quien le dio el claro triunfo a la planilla de Jorge Romero Herrera y Michelle González.

El próximo miércoles 13 de noviembre se realizará la declaratoria de validez de la elección y se entregará a Jorge Romero la constancia de mayoría; mientras que el acto de entrega-recepción a las nuevas autoridades electas comenzará el 15 de noviembre.