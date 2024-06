Tras los resultados de electorales del Partido Acción Nacional (PAN) en este 2024, varios panistas han pedido la renuncia de Marko Cortés su actual dirigente que acusan de fracaso.

Ahora la bancada blanquiazul está preparando el proceso del cambio de su dirigencia, y Jorge Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de diputados ya levantó la mano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Jorge Herrera reveló cuáles son sus intenciones para tratar de mejorar al PAN.

Jorge Herrera levanta la mano para ser el dirigente del PAN

El nombre de Jorge Herrera es uno de los más sonados para ser el nuevo dirigente del PAN, quién confesó que le gustaría ser su presidente nacional.

Pero de un PAN que siempre se levanta tal y como lo ha hecho en 85 años, remarca en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Agregó que muchas personas saben que el PAN es mucho más que el partido que se vio el domingo 2 de junio, día de las elecciones 2024, sin embargo admitió que llevan a la consciencia los resultados que tuvieron.

“A mí me encantaría y lo digo tal cuál, dirigir al Partido Acción Nacional y sobre todo como lo acabas de decir querido Ciro en un momento en el que habrá de ser todo menos algo ligerito, algo cuesta abajo. Sería si es que el panismo considera que también es buena idea, absolutamente cuesta arriba en un contexto en el que estamos conscientes en el que vamos a ser un país con menos contra pesos” Jorge Herrera, coordinador del PAN en la Cámara de diputados

Respecto a los resultados que tuvieron en esta elección, Jorge Herrera sostuvo que del lado del PAN ellos deben de entender el mensaje que la gente les dio.

Sostuvo que a lo mejor la gente les está diciendo a la oposición “bájenle”, sin embargo remarcó que ellos nunca van a dejar de ser oposición por cosas que ellos creen que es bueno defender.

Además dijo que desde la oposición van a tener que saber elegir sus batallas porque temas como una reforma judicial deberían tener más peso a la vida personal del ejecutivo.

Jorge Herrera agradece los 10 millones de votos que recibió el PAN en las elecciones 2024

En la misma entrevista, Jorge Herrera agradeció al electorado los 10 millones de votos que recibió el PAN directamente en estas elecciones 2024.

Consideró importante mencionar que si una de las razones por las que les dieron sus votos de confianza al PAN fueron por las causas que los blanquiazules defienden, remarcó que ellos no los iban a traicionar.

Afirmó que no sólo se trata de dar las gracias, sino de defender públicamente en todo lo que ellos crean, además de seguir defendiendo las causas originales del PAN como la vida.

Remarcó que el defender la vida no sólo se trata del aborto, por lo que sostuvo que no quieren que no se le criminalice a ninguna mujer por ello.

Adicionó que el defender la vida es defender a los principios de la familia como la primera institución social, y aquella de da seguridad social.

Dijo que en otras de sus causas sería buscar que México suba la pobreza a las clases medias, además de un país con jóvenes que buscan emprender.

En autocritica reconoció que el PAN no tiene una agenda social cercana a un México profundo de la cual comentó que tenían que salir a buscarla.

En otro orden de ideas sobre el gobierno de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Jorge Herrera sostuvo que tienen la esperanza de que pueda haber un diálogo abierto y plural.

Reconoció que dentro del PAN también hace falta un diálogo interno para retomar sus causas y dijo que terminando este, se podría iniciar el proceso de la renovación de la dirigencia, donde entre los meses de septiembre y octubre ya se tenga a un nuevo presidente del Partido Acción Nacional.