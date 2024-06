El exdiputado del PAN, Diego Fernández de Cevallos o el Jefe Diego, sugirió la formación de nuevos partidos de oposición tras el fracaso del PAN y del PRI en las elecciones México 2024, en las cuales fueron avasallados por la coalición Sigamos haciendo historia (Morena, PT y PVEM).

Durante la emisión del 6 de junio de Radio Fórmula, conducida por José Cárdenas, el Jefe Diego aseguró que “los partidos de oposición no le cumplieron a México” en las elecciones 2024, ya que la preocupación de sus dirigentes se concentró en lograr un curul en el Congreso de la Unión.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que hasta el momento suma el 99.7997% de las actas capturadas, los resultados de los tres candidatos son:

El Jefe Diego consideró que el PAN y el PRI “más se preocuparon por estar jugando a las manitas calientes entre ellos (...) para estar encabezando las listas en el Congreso como si fueran las flores más bellas del ejido”.

En ese sentido, el Jefe Diego consideró necesario un ejercicio de autoevaluación al interior de los partidos que conforman la alianza opositora:

“Eso no lo merece el PAN, el PRI ni el PRD pero ya sucedió. Creo que los partidos políticos de oposición van a tener que entrar a un análisis muy serio, no de cuchillos largos, no de destrozarse entre nosotros, sino en todo caso de reflexionar qué podemos y debemos hacer por México”

Jefe Diego