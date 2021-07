Jesús Ramírez Cuevas: AMLO no busca desacreditar a periodistas

México. - El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, respondió a la CIDH, luego de que el organismo pidió reconsiderar el “Quién es quién en las mentiras de la semana”.

Jesús Ramírez Cuevas indicó que contrario a lo advertido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de AMLO no pretende desacreditar a los medios o los periodistas .

Así lo indicó al señalar que el relator de libertad de expresión de la CIDH, Pedro Vaca le preocupa la exposición de presuntas noticias falsas en las conferencias mañaneras.

Al respecto, Jesús Ramírez Cuevas la intención del gobierno de México al incluir el nuevo segmento en las conferencias mañaneras, pretende “ reducir el daño de la desinformación y las mentiras”.

Por ello aseguró que no se pretende demeritar el trabajo de los periodistas o los medios de comunicación, sino que “solo se estigmatiza la mentira”.

“Al relator de libertad de expresión de la @CIDH, Pedro Vaca, le preocupa la exposición sobre noticias falsas en las mañaneras. El @GobiernoMX busca reducir el daño de la desinformación y las mentiras. No se desacredita a periodistas ni a medios, solo se estigmatiza la mentira”

De la misma forma, Jesús Ramírez Cuevas aseveró que la intención del gobierno de AMLO, es la de promover el debate público alrededor de temas que expuso, son de interés general.

El vocero de la Presidencia de la República agregó que para el objetivo en cuestión, es necesario que se ofrezcan aclaraciones sobre la información falsa que se publica en medios de comunicación.

El ejercicio, añadió Jesús Ramírez Cuevas, permite que la ciudadanía cuente con elementos para formar una opinión propia de los problemas nacionales.

Finalmente, el funcionario aseveró que con ello se puede dar paso a un fortalecimiento de la democracia en el país.

Cabe destacar que Pedro Vaca, relator de libertad de expresión de la CIDH, pidió a AMLO reconsiderar el llamado “Quién es quién en las mentiras de la semana”.

Al respecto, Pedro Vaca indicó que el ejercicio que se presenta en las conferencias mañaneras del presiden, podría afectar el debate libre.

Ante ello, AMLO apuntó que el “Quién es quién en las mentiras de la semana”, busca confrontar a quienes dijo, quiere tener “el monopolio de la verdad”.

De la misma forma, el presidente de México dijo que tiene derecho a defenderse de las “calumnias” de los medios, por lo cual advirtió que el ejercicio continuará realizándose.

“Los medios de información convencionales pontifican, tienen la verdad absoluta, nadie puede replicarles, no hay libertad. Sería incorrecto que no se replicara algo que no tiene fundamento”

AMLO