El Doctor Jesús María Tarriba hará sinaloense a Claudia Sheinbaum, así lo dijo Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Ello debido a que Jesús María Tarriba, prometido de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), es originario de Mazatlán, Sinaloa.

Su declaración se dio ante más de ocho mil simpatizantes que acudieron a escuchar su conferencia en Mazatlán.

Su conferencia se dio a meses de que Morena señale quién será su candidato presidencial, rumbo a las elecciones 2024, cargo al que Claudia Sheinbaum aspira.

En video quedó registrado el momento en el que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, celebró que Jesús María Tarriba sea originario de Mazatlán.

De acuerdo con sus palabras, el prometido de Claudia Sheinbaum la hará sinaloense ahora que se casen, por lo que un pie de la jefa de gobierno está en la entidad del norte de México.

Claudia Sheinbaum se unió a las declaraciones de Rubén Rocha Moya y aseguró que su corazón está en Sinaloa.

La jefa de gobierno aseguró que Sinaloa es el principal productor de maíz de México, por lo que sin el estado no hay país.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum indicó que así como México no podría existir sin Sinaloa, ella no podría existir sin su prometido Jesús María Tarriba.

“Mi corazón está aquí en Sinaloa, no solo. Fíjense, Sinaloa es el granero, es el principal productor de maíz del país así que sin Sinaloa no hay México, y aquí sin Jesús no hay Claudia así que aquí está mi corazón”

Claudia Sheinbaum