Javier Corral dice que no se escudará en el fuero constitucional y que buscará limpiar su nombre del delito por el que se le acusa del desvío de 98 millones de pesos.

Pese a las quejas del Partido Acción Nacional (PAN), el ex gobernador de Chihuahua se registró hoy como senador de la República por la bancada de Morena.

Fue así que este lunes 26 de agosto de 2024, Javier Corral aseguró que no se escudará en el fuero que tiene como senador y buscará limpiar su nombre de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que lo declaran prófugo de la justicia. Esto fue lo que dijo.

En entrevista con diversos medios de comunicación justo después de registrarse como senador plurinominal de la bancada de Morena, Javier Corral aseguró que no se escudará en el fuero constitucional.

Asimismo, el ahora senador indicó que desahogará el proceso y el procedimiento correspondiente tras ser acusado como prófugo de la justicia por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.

Javier Corral agregó que incluso se sometió a la jurisdicción de un juez de amparo y que acudirá a todas las instancias correspondientes con el fin de limpiar su nombre “de una patraña” que se construyó en su contra.

No me voy a escudar en el fuero constitucional. Yo voy a desahogar en todo momento el proceso, el procedimiento. De hecho, me he sometido a la jurisdicción de un juez de garantías, un juez de amparo. Voy a acudir a todas las instancias, y el fuero no va a interrumpir la tarea más importante que ahora tengo, que es limpiar mi nombre de una patraña que se construyó en mi contra.

Javier Corral