México. - El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que podrían no instalar 300 casillas en el país debido a la violencia, al crimen organizado y a los problemas sociales, durante las elecciones del 6 de junio.

Este 4 de junio, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del INE, informó que en lugares como Aguililla, Michoacán, no se podrán instalar casillas, en declaraciones a medios.

“En Aguililla no es posible instalar casillas, eran si no me equivoco 3 casillas, e incluso los accesos carreteros están bloqueados. Entonces hasta físicamente es difícil pasar con nuestros paquetes (…) Ahí se decidió no exponer a nadie”

Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del INE