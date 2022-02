INAI ordena a la FGR actualizar averiguación previa sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa

El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) actualizar la averiguación previa sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la sesión del 20 de febrero, el INAI resolvió que la FGR debe entregar la versión pública de la totalidad de actuaciones de la averiguación sobre el caso Ayotzinapa.

Lo anterior luego de que una personas solicitó a la FGR una actualización del expediente, a lo que la Fiscalía respondió que las investigaciones respecto a lo ocurrido en Iguala son públicas y pueden ser consultadas en su página oficial.

Resolución del INAI sobre la averiguación previa de Ayotzinapa (Twitter)

Investigación pública de Ayotzinapa no está actualizada

La persona que solicitó la información expresó su inconformidad por la respuesta y presentó un recurso de revisión ante el INAI, donde manifestó que la averiguación previa no está actualizada.

En este sentido, el pleno del INAI coincidió y determinó que:

“[...] como lo aduce el particular, de la consulta al vínculo electrónico que le fue proporcionado en respuesta se puede advertir que si bien se pueden consultar 667 tomos, dicha información no se encuentra actualizada”. INAI

El comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recordó que en febrero de 2015, el INAI resolvió otorgar acceso a la averiguación previa por tratarse de hechos “que constituyen violaciones graves a los derechos humanos”.

También destacaron que la FGR no señaló algún impedimento para no dar la información solicitada pero que continuará actualizando la información conforme a sus capacidades técnicas y humanas.

Aunque ese argumento también fue refutado por el INAI, pues señaló que no hay causa para que la FGR no pueda entregar la información y eso no justifica la entrega parcial de la misma.

“El plano del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le instruyó entregar, en formato electrónico, la versión pública de la totalidad de actuaciones actualizadas”, del caso Ayotzinapa a la fecha de la solicitud que es octubre de 2021.

El INAI resolvió que FGR debe entregar información del caso Ayotzinapa dada por EU

El pasado 8 de febrero, el INAI resolvió que la FGR debe entregar la versión pública de los documentos que Estados Unidos dio a México sobre el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el INAI, una persona solicitó a la FGR la versión pública de estos documentos por lo dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la conferencia mañanera del 24 de mayo de 2021.

Sin embargo, como respuesta, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR dijo que “después de una búsqueda razonable y exhaustiva”, no tenían información relacionada con la solicitud.

La persona presentó un recurso de revisión ante el INAI, que resultó en el exhorto a la FGR de entregar declaraciones de los militares involucrados en los hechos, las fotografías y los registros tomados a los estudiantes por el Ejército, entre otra información.