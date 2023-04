El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confía en que la SCJN le permita sesionar con un pleno conformado por solo 4 comisionados.

En sesión extraordinaria, el pleno del INAI manifestó su confianza en que la SCJN permita, vía controversia constitucional, que se celebren las sesiones con los 4 comisionados.

Así lo manifestaron los integrantes del pleno del organismo, debido a la falta de nombramientos de comisionados por parte de la Cámara de Senadores.

Al sostener lo anterior, garantizaron que tanto la transparencia, como el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, no se detendrán.

En su intervención durante los trabajos, la Comisionada Presidenta del INAI , Blanca Lilia Ibarra Cadena, confirmó que desde ayer viernes 31 de marzo, no se tendrá el quórum para sesionar.

Por ello, llamó a sus colegas a continuar ejerciendo y poniendo en práctica los valores y causas del INAI con pasión, autonomía, independencia y con emoción .

“Hoy el INAI transita hacia una nueva y difícil época y será preciso cristalizar nuestra actividad con base en los cimientos edificados por los fundadores, en particular, por el doctor Acuña. Las instituciones no existen y funcionan por sí mismas, su adecuada operación depende de las personas que la integran y la hacen funcionar; el Comisionado Acuña ha sido reflejo de ello”

Ante la salida de su compañero Francisco Javier Acuña Llamas, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas aseguró que se dará continuidad a su legado.

Por otro lado, refirió que contar con órganos autónomos incompletos e imposibilitados para realizar sus funciones constitucionales, afecta el sistema de equilibrios que se ha construido en el país.

“Quien dice combatir la corrupción, no puede ir en contra de la transparencia. La transparencia ha tenido grandes avances, pero hoy alguien pretende que esos avances se detengan; sin embargo, somos más los que queremos que siga este derecho (…) estamos esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Por su parte, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez lamentó que el pleno del INAI se haya quedado sin las “voces” necesarias para las sesiones, hecho que advirtió, cimbrará el actuar el organismo.

Y es que resaltó que ante la falta de los integrantes necesarios para sesionar, se verá en la necesidad de poner una pausa a las sesiones públicas.

Sin embargo, confió en que la SCJN y la Cámara de Senadores avalen la integración del pleno para regresarle la voz y las atribuciones con las que fue creado.

Al ofrecer un mensaje de despedida, Francisco Javier Acuña Llamas aseveró que el INAI es un pilar de la “nave republicana”, pues no puede haber nación democrática sin información.

En ese sentido, expuso que contar con órganos garantes de este derecho tanto a nivel nacional como local, es de vital importancia para el país.

““La colegialidad debe subsistir en un contexto en el que la tradición presidencialista todo lo permea y en una atmósfera en la que se cree que la máxima autoridad es el titular del Poder Ejecutivo, como si no se comprendiera que en una democracia republicana no hay infalibles y que la división de poderes no permite que ningún poder abuse de sus potestades”

Francisco Javier Acuña Llamas