Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y negociador del T-MEC, aseguró que ve interés de Donald Trump por renegociar este tratado con la aplicación de aranceles a México.

En entrevista para Azucena Uresti, Guajardo, el gobierno de Trump no tiene contemplado salir del T-MEC, pues, de haberlo querido, el presidente republicano ya habría anunciado su salida.

Sin embargo, aclaró que los aranceles del 25% que impuso a México y Canadá que entrarán en vigor a partir del 4 de febrero, serían parte de su estrategia para la renegociación.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump anunció la imposición de aranceles a los países con los que Estados Unidos mantiene un tratado de libre comercio como medida de presión para que tomen acción contra el tráfico de drogas.

El exsecretario de Economía resaltó que con la imposición de aranceles a México, Donald Trump no busca que Estados Unidos salga del T-MEC, sino una renegociación.

Ildelfonso Guajardo resaltó que si el presidente de Estados Unidos quisiera salir del T-MEC, lo habría anunciado en lugar de las medidas arancelarias.

Asimismo, consideró que este anuncio se trata de una forma de generar las condiciones para anticipar la revisión del tratado y poner su condiciones, sobre todo en el sector automovilístico.

“Si hubiera querido Trump que fuera el fin del TMEC pues no se hubiera ido por aranceles, se hubiera ido primero por salirse del TMEC. El tratado te da la posibilidad de anunciar, con seis meses de anticipación, tu salida. No lo hizo porque lo que está haciendo es generar las condiciones para anticipar la revisión y poner sus condiciones, sobre todo en el sector que más lo obsesiona que es el de automóviles”

Ildefonso Guajardo también dijo que considera difícil que Donald Trump se “eche para atrás” con la imposición de aranceles a México luego de la llamada que sostendrá este lunes 3 de febrero con Claudia Sheinbaum y Justin Trudeau.

Por otra parte, recordó que, como ya se anunció desde el gobierno federal, hay medidas, tanto arancelarias como no arancelarias, con las que se evitará que exista un fuerte impacto en la economía de la ciudadanía con los aranceles del 25% a México.

De acuerdo con Ildefonso Guajardo, se puede conseguir productos desde otros países como la carne de puerco, por precios a los que ya estamos acostumbrados, así como piernas y muslos de pollo, que se pueden traer desde Brasil.

Asimismo, otra medida no arancelaria que podría ocurrir es la prohibición a empresas estadounidenses hacer negocios en México por Seguridad Nacional, para aquellas que tienen negocios en la producción de armas.

Por otra parte, criticó que Trump por “hacerse el que no entiende” y tomar posturas donde “parece que se está inventando la economía” al argumentar una deuda que no existe

“Insiste el señor en creer que un déficit comercial es un subsidio a una deuda. Parece que está inventando la economía, es realmente desastroso, no sabes si lo hace porque le conviene hacerse el que no entiende pero cualquier economista te dice que el déficit comercial te dice el otro lado de la balanza de pagos que representa algo que no necesariamente es dañino para un país”

