¿Hay aguinaldo para adultos mayores en México? A continuación te contamos qué pasa si cobras la Pensión del Bienestar.

Con la llegada de diciembre y las festividades navideñas, se ha generado la duda de si e xiste aguinaldo para los adultos mayores que cobran la Pensión del Bienestar.

La respuesta a la incógnita es no, no existe un aguinaldo para los adultos mayores de México que son beneficiados por el programa del gobierno federal, no obstante, habrá un equivalente , ¿cuál es?

No hay aguinaldo para adultos mayores de la Pensión Bienestar, pero habrá aumento

Según señalaron los funcionarios federales, los adultos mayores beneficiarios de la Pensión Bienestar no recibirán aguinaldo.

Sin embargo, para 2023 el monto de la pensión que reciben, la cual es de 3 mil 850 pesos bimestrales, tendrá un aumento del 25% .

De esa manera, la Secretaría del Bienestar indicó que no existirá un aguinaldo para los adultos mayores que se encuentren dentro del programa, pero recalcó el compromiso de continuar con el incremento de los pago s, hasta otorgar un 50% más de lo que se da hoy en día.

En ese sentido, la Pensión del Bienestar podría quedar de la siguiente forma:

En 2023: 4 mil 812 pesos bimestrales

En 2024: 5 mil 775 pesos bimestrales

Adultos mayores pensionados por IMSS e ISSSTE sí reciben aguinaldo

En el caso de los adultos mayores que también están pensionados por el IMSS o ISSSTE, sí recibirán aguinaldo este 2022.

Según se compartió, los pensionados del IMSS bajo la Ley 73 del Seguro Social sí tienen la percepción del aguinaldo incluída dentro de sus pagos, en algunos de los casos dicho pago ya se otorgó los días:

1 de noviembre

1 de diciembre

Mientras que el aguinaldo de los adultos mayores pensionados en el ISSSTE, proporcional a 40 días laborales, se dividió en dos entregas, siendo: