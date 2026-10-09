La cuenta de X del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, fue hackeada este viernes 9 de octubre en la que aparecen múltiples anuncios de criptomonedas.

Después de las 13:00 horas aparecieron ráfagas de mensajees con criptomonedas.

Usuarios reportaron que apareció publicidad a nombre del influencer virtual creado con Inteligencia Artificial, Jean Phil, pero después parecieron solo publicaciones de una criptomoneda llamada Catecoin que tiene por imagen al figura de un gato.

Envían publicidad masiva de criptomonedas en cuenta de Sergio Gutiérrez Luna

La última publicación de actividad legislativa del diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, fue este 9 de octubre a las 11:00 horas, antes de la racha de publicaciones de la criptomoneda Catecoin.

Durante los primeros 16 minutos, la misma publicación en la cuenta del diputado federal se había compartido al menos 49 ocasiones.

Las decenas de publicaciones en la cuenta de Sergio Gutiérez Luna se han continuando compartiendo con diferencia de minutos y segundos.

Roban cuenta de Sergio Gutiérrez Luna para promocionar cirptomoneda

La criptomoneda Catecoin es anunciada como parte del juego $CATE, de la red Solana.

Las publicaciones en el perfil de Sergio Gutiérrez Luna ofrecen un link para iniciar sesión, registrarse y consultar tendencias actuales en la plataforma, que expertos recomendarían no abrir.