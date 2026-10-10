El diputado federal integrante de la bancada de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, informó que ya recuperó el control de su cuenta de X luego de fuera víctima de un hackeo.

Así lo dio a conocer el legislador por medio de un mensaje en el que confirmó el hackeo, pero resaltó que ya logró controlar luego de realizar los reportes correspondientes.

Cabe destacar que fue el viernes 9 de octubre cuando usuarios de X se percataron de una serie de publicaciones extrañas que se hicieron en la cuenta de Sergio Gutiérrez Luna.

Sergio Gutiérrez Luna recupera su cuenta de X tras hackeo (Especial)

Sergio Gutiérrez Luna recupera su cuenta de X tras hackeo por criptomonedas

Tras la difusión de diversos mensajes en inglés y ajenos en su totalidad al trabajo legislativo en la cuenta de X de Sergio Gutiérrez Luna, usuarios advirtieron que el perfil habría sido hackeado.

Horas después de los reportes en cuestión, el propio diputado federal de Morena logró recuperar el perfil, pues compartió una publicación en la que resaltó que ya tenía el control del espacio.

Sergio Gutiérrez Luna apuntó en su mensaje que sí se trató de un hackeo, por lo que estaba eliminando las publicaciones que “alguien” hizo ilícitamente en la cuenta.

Finalmente, el diputado morenista apuntó, sin ahondar en mayores detalles sobre dicho procedimiento, que pudo retomar su cuenta de X luego de presentar los reportes que correspondían.

Cuenta de X de Sergio Gutiérrez Luna había sido hackeada

La mañana del viernes 9 de octubre, la cuenta de X de Sergio Gutiérrez Luna comenzó a publicar distintos mensajes en inglés en los que se hacía promoción un para de criptomonedas.

En los numerosos mensajes que se hicieron en unos cuantos minutos y que se eliminaban poco después, se incluían promociones de los tokens de nombres JEANPHIL y STONK.

Cuenta de X de Sergio Gutiérrez Luna hackeada (Especial)

De acuerdo con versiones sobre lo ocurrido, el hackeo contra el legislador federal de Morena se habría ejecutado con el método conocido como “phishing” tras algún contacto previo.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si el hackeo a la cuenta de X del diputado fue la única afectación que sufrió.