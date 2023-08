Gustavo Darwin Aguirre Castro, médico anestesiólogo acusado por tráfico de fentanilo, tendrá su audiencia para este jueves 31 de agosto.

La Fiscalía General de la Justicia (FGR) ha mantenido una investigación activa contra el anestesiólogo luego de incautarle fentanilo para “uso médico” desde el mes de junio.

Aunque la audiencia inicial estaba fijada para el pasado 8 de agosto, la defensa del médico solicitó un aplazamiento para el día 31 de agosto, fecha que fue autorizada por un juez de control de La Paz, Baja California.

Protestan por anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro (ESPECIAL)

Gustavo Darwin Aguirre Castro tendrá su audiencia por posesión de fentanilo este 31 de agosto (VIDEO)

A través de un video, el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro informó que será este 31 de agosto cuando se libre la primera audiencia en Baja California.

En su mensaje agradeció el apoyo que ha recibido luego de que su casa fuese asegurada con drones, perros y armas por parte de las autoridades de la FGR.

Gustavo Darwin Aguirre Castro declaró que ha recibido muestras de solidaridad por parte del gremio médico que se ha sentido identificado con su situación: “pudo ser cualquiera” le expresaron los anestesiólogos.

De frente a este nuevo proceso legal, el anestesiólogo declaró sentirse tranquilo ya que confía en que el juez encargado de su caso reconocerá las acusaciones en su contra como “injusticias”.

No obstante, Gustavo Darwin Aguirre Castro también sostuvo que siente miedo por su seguridad y la de su familia, debido a que teme posibles represalias por parte de quienes lo han acusado.

Sobre el aplazamiento de la audiencia, la FGR expresó que podría tratarse de una estrategia dilatoria, argumento que fue desechada por el juez de control.

¿De qué se acusa a Gustavo Darwin Aguirre Castro? El médico habría comprado fentanilo para cirugías

La FGR detectó un envío de 4 paquetes de fentanilo liquido desde Guadalajara con dirección a la casa del médico Gustavo Darwin Aguirre Castro.

Aunque el médico intentó acreditar el uso legal de fentanilo a través de recetarios con códigos de barras, las autoridades desestimaron sus argumentos y procedieron con la incautación de su hogar.

Autoridades dela FGR sostienen que el médico no contaba con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofrepris).

Adicionalmente, se le acusa por delitos contra la salud por la posesión de ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina, además de Delta-9-Tetrahidrocannabidor (THC).

Gustavo Darwin Aguirre Castro mantiene su proceso en libertad, además de que no ha sido suspendido de su trabajo: “Nosotros no somos narcotraficantes, el fentanilo líquido no es el mismo con que se procesan las drogas ”, declaró.