Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX), señaló este miércoles 23 de agosto de 2023 que sí compró fentanilo y ya explicó por qué.

Fue a través de una tarjeta informativa en donde la Secretaría de Salud capitalina respondió a los señalamientos que se realizaron en el medio de noticias Lanitus, derivado de la compra de esta sustancia.

De acuerdo con la información compartida por dicho medio, además de la compra de fentanilo se habría realizado la compra de ivermectina , y todo a una empresa ligada a Carlos Lomelí, quien es líder de Morena en el estado de Jalisco.

Secretaría de Salud de CDMX acepta que sí compró fentanilo y explicó por qué lo hizo

Mediante un comunicado, la Secretaría de Salud de la CDMX respondió a los señalamientos que fueron realizados en su contra en el medio Latinus derivado de una supuesta compra de fentanilo.

Se mencionó que la compra de este medicamento, así como la compra de ivermectina, se habría realizado a una empresa que se encuentra relacionada a Carlos Lomelí, líder morenista en Jalisco.

Adicional, lo alarmante era que esta empresa se encontraría inhabilitada por parte de la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, en su respuesta, la Secretaría de Salud de CDMX negó que esta información sea cierta, puesto que señaló que dichos contratos, que fueron entregados por la administración saliente en 2018, no fueron renovados en 2019.

Esto se debe a que, durante el inicio de la administración 2019-2024, se tomó la decisión de contar con mejores condiciones en el servicio del sector salud .

No obstante, durante la pandemia en el año 2020, se firmaron contratos con la empresa Abastecedora de Insumos México S.A de C.V, misma que no se encuentra inhabilitada, y durante la firma del acuerdo, durante el mes de marzo, no estaba sancionada .

Esto ya que le fue impuesta una sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) durante el mes de julio de ese mismo año, la cual, la autoridad competente resolvió dejar sin efecto.

Por ello, se indicó que en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de Salud de la CDMX sí compró fentanilo, pero esta se realizó con el objetivo primordial de salvar vidas .

La compra de fentanilo formó parte de acciones extraordinarias en la CDMX , con la intención de evitar el contagio y propagación masiva de la enfermedad.

“En el contexto de la pandemia, con la prioridad de salvar vidas, se optó por garantizar oportunidad e inmediatez en las contrataciones públicas, emitiéndose el Primer Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad de México para evitar el contagio y propagación del COVID-19, a través del cual se autorizó a SEDESA a contratar y adquirir todo tipo de bienes, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, a través de adjudicación directa con fundamento en el artículo 57 de Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Es así como se adquirió el fentanilo durante la pandemia.”

Secretaría de Salud de CDMX defiende uso del fentanilo

En el mismo comunicado, la Secretaría de Salud de CDMX defendió el uso médico del fentanilo.

Indicaron que se trata de un medicamente de uso necesario, y por ello forma parte del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud capitalino .

De acuerdo con la Secretaría de Salud de CDMX, el objetivo del uso médico del fentanilo es