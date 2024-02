Guadalupe Acosta Naranjo, consejero del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el INE, ve intensas similitudes entre Gerardo Fernández Noroña y César Cravioto.

Esto después de que el senador César Cravioto no soportó y se retiró del pleno del Senado después de dar un discurso contra la oposición este martes 13 de febrero de 2024.

Ante la acción del senador César Cravioto, Guadalupe Acosta Naranjo ve intensas similitudes entre él y Gerardo Fernández Noroña, quien también es consejero ante el Instituto Nacional Electoral (INE) pero por parte del Partido del Trabajo (PT).

Las similitudes entre Gerardo Fernández Noroña y César Cravioto que ve Guadalupe Acosta Naranjo son intensas.

De acuerdo con el consejero del PRD ante el INE, el senador de Morena, César Cravioto, “se anoroñó” por retirarse del pleno del Senado en medio de la sesión de este martes 13 de febrero.

En un video se ve al senador César Cravioto abandonar el pleno mientras la senadora del PAN, Kenia López, le grita que no se vaya, que no sea cobarde.

César, no te vayas, no seas cobarde. Aguanta el debate, no le tengas miedo al debate, cobarde.

Senadora Kenia López al senador César Cravioto