Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), fue evidenciado por rechazar la ley 3 de 3. Esto por la feminista Yndira Sándoval Sánchez en la Cámara de Senadores.

“En la programación en la orden del día de esta sesión (se estableció) que el primer punto de reforma constitucional a discutirse era la ley 3 de 3 contra la violencia”, explicó la integrante del grupo feminista Constituyentes Mx.

“Una reforma constitucional que fue votada por 455 votos en San Lázaro y que fue ayer dictaminada por unanimidad aquí en el Senado por Comisiones de Puntos Constitucionales que preside el senador Eduardo Ramírez” detalló.

Tras finalizar su participación, salió a cuenta el nombre de Gerardo Fernández Noroña a raíz de la pregunta de una reportera en torno a a ley 3 de 3. La feminista Yndira Sandoval explicó qué fue lo que solicitó el diputado sobre la medida.

“Pedían que se colocara proporcionalidad y lo vimos y lo escuchamos de las palabras del diputado Noroña. Proporcionalidad porque no puede haber muerte política con la 3 de 3. Vimos también que solicitaban que no fuera retroactiva. El que ya violó, ya violó, que no se le aplicará y también solicitaban que se hicieran planteamientos distintos a la temporalidad de la aplicación”.

Yndira Sandoval Sánchez