El diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, explotó contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, por dejarlo fuera de las llamadas “corcholatas” presidenciales de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Fernández Noroña se quejó una vez más de que AMLO no lo mencionara como una corcholata más a la presidencia de México, tal como sí lo hizo con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López e incluso, con Ricardo Monreal, en su conferencia del pasado lunes.

Al ser excluido de la selecta lista de aspirantes a suceder a AMLO en la silla presidencial, el diputado del PT reprochó ese trato de “desconsideración”, que calificó de “incorrecta” e “injusta”.

“No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo”, reclamó Gerardo Fernández Noroña.

Además, el propio Fernández Noroña se asumió como “el legislador que mejor, más contundente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero presidente... y a cualquier compañero que agreden del movimiento”.

“El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas”, reclama Gerardo Fernández Noroña a AMLO

Mañanera de AMLO (Mario Jasso / Mario Jasso)

Gerardo Fernández Noroña criticó que AMLO se quejaba del Instituto Nacional Electoral (INE) por la forma en la que excluyó a dos aspirantes a gubernatura por Morena, y ahora el presidente lo excluye a él de los aspirantes de su partido.

Ironizó con que al menos el antiguo INE permitía registrarse y participar, aunque a la postre terminara perjudicando a ciertos candidatos. Sin embargo, a su juicio, AMLO no llega ni a eso .

“Se quejaba del INE y excluye a un participante, el INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas”, expresó.

El diputado petista aprovechó para hacer un llamado a los cuatro aspirantes presidenciales de Morena para defenderlo y pedir que sea nombrado por AMLO como una corcholata más.

“Hago un reclamo fraterno a mis otros cuatro compañeros que aspiran, porque cada que les hacen alguna cosa incorrecta, yo alzo la voz. Y cada que me excluyen, guardan silencio. No es de compañeros”, agregó el legislador.

El diputado @fernandeznorona le reclama a AMLO por

excluirlo de las "corcholatas".



"Se quejaba del @INEMexico y excluye a un participante, el INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas" pic.twitter.com/MyyVFAS7ks — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 17, 2023

¿Cómo va Gerardo Fernández Noroña rumbo a las elecciones 2024?

Gerardo Fernández Noroña es uno de los aspirantes a la candidatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMx de hoy 17 de mayo, Fernández Noroña va en tercer lugar de las preferencias de los posibles candidatos, con una intención del voto del 16.1%.

A Fernández Noroña lo superan: