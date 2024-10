Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, fue denunciado por el grupo de senadoras del PAN quienes lo acusan de supuesta violencia política de género.

Ayer 10 de octubre, en conferencia de prensa desde el Senado de la República, la coordinadora del PAN en la Cámara de Senadores, Guadalupe Munguía, recordó un suceso que ocurrió durante una sesión en torno a la reforma al Poder Judicial.

La coordinadora del PAN en el Senado trajo a cuenta la sesión en la que, por accidente, a la legisladora Gina Campuzano se le abrió la blusa frente a Gerardo Fernández Noroña, quien habló de esta situación en su canal de YouTube, motivo por el que se le acusa de violencia política de género.

Gerardo Fernández Noroña fue denunciado por el grupo de senadoras del PAN en el Congreso de la Unión, quienes lo acusan de supuesta violencia política de género por el caso en el que a la legisladora Gina Campuzano se le abrió la blusa por accidente en plena sesión.

El Grupo Parlamentario del PAN explicó, en conferencia de prensa desde el Senado de la República, que las expresiones de Fernández Noroña se dieron el 12 de septiembre en un video titulados “20 congresos locales aprueban la reforma (al Poder Judicial)”:

Dando por hecho sus acusaciones, el PAN solicitó que Fernández Noroña elimine el video en el que hizo referencia a los sucesos en la Cámara de Senadores:

“Lo que algunos hombres, no todos, pero sí algunos machos, no entienden, es que no es de risa. No es de risa la violencia en contra de las mujeres. No es de risa que un jefe te acose. No es de risa que un macho te grite o te golpee. No es de risa que el presidente del Senado revictimice a una senadora que se le abrió la blusa en público”

Gina Campuzano