El diputado y ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena y aliados, Gerardo Fernández Noroña, explotó contra el partido guinda por no cumplir con los acuerdos pactados en 2023.

Pues tras la elección interna del candidato presidencial de Morena, PT y PVEM, en donde Gerardo Fernández Noroña participó, se prometió otorgar coordinaciones y puestos en el gabinete presidencial a los participantes que no fueran electos .

No obstante, a poco menos de un año de los resultados internos, Morena decidió otorgarles la coordinación de la bancada en el Senado y la Cámara de Diputados a Adán Augusto López Hernández, y a Ricardo Monreal, dejando fuera a Gerardo Fernández Noroña.

La situación molesto al diputado del Partido del Trabajo (PT), quien señala como injusto que el último lugar del proceso interno, Ricardo Monreal, coordine a Morena en la Cámara de Diputados, dejando de lado a quienes obtuvieron mayores resultados.

Gerardo Fernández Noroña acusa a Morena de no cumplir acuerdos

A través de redes sociales, Gerardo Fernández Noroña dio a conocer su molestia con Morena por no respetar el acuerdo establecido en el proceso de elección de candidato interno en 2023.

Esto debido a que en el proceso interno de Morena, PT y PVEM se indicó que el primer lugar de las encuestas ganaría la candidatura presidencial, y los participantes restantes obtendrían:

El segundo lugar la Coordinación de Morena en el Senado de la República

El tercer lugar la Coordinación de Morena en la Cámara de Diputados

El cuarto lugar se quedaría con una posición en el gabinete presidencial

El quinto lugar se quedaría con una senaduría plurinominal

El sexto lugar con una diputación plurinominal

No obstante, a 3 meses de que se haga el cambio de gobierno y ante la victoria de Claudia Sheinbaum, se decidió que Adán Augusto López se quedaría con la coordinación del Senado, y Ricardo Monreal de la Cámara de Diputados .

Ante los hechos, Gerardo Fernández Noroña dijo que es incorrecto que pasen por encima de él y pongan a Adán Augusto López en la coordinación del Senado, y al último lugar del proceso, Monreal Ávila, en la de Diputados.

“Es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la Cámara de Diputados, y yo que quede en tercer lugar”, señaló el diputado del PT, quien ha emitido su molestia en más de una ocasión.

“Está claro el mensaje de que Adán Augusto va a encabezar el Senado, pero luego dije pues es injusto es incorrecto, están pasando por encima de uno (...) Pero es incorrecto que al último lugar le den la coordinación de la cámara de diputados y yo que quede en tercer lugar”. Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña asegura que no romperá con Morena, pese a incumplimientos del acuerdo

Pese al incumplimiento de Morena, denunciado por Fernández Noroña, el diputado petista afirmó que no se saldrá del movimiento ni hará nada para dividir y romper relaciones en el partido.

Según dijo, simplemente tomará nota de que no se cumplió el acuerdo pactado en 2023, pese a que incluso el dirigente nacional de Morena lo reconoció como el tercer lugar en el proceso interno.

“¿Eso va a hacer que yo me vaya del movimiento? No ¿Que divida, que rompa, que diga barbaridades? No. Pues simplemente pues no se cumple el acuerdo, ah bueno está bien, pues tomo nota, no se cumple el acuerdo”. Gerardo Fernández Noroña

Cabe destacar que en su enojo del incumplimiento del acuerdo, y debido a que otorgaron al último lugar la coordinación de la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña peleó un puesto en el gabinete.

“Dicen que yo no soy tercer lugar, que es Adán Augusto López Hernández, ah bueno entonces a Adán Augusto López Hernández le correspondería la coordinación de la Cámara de Diputados, no es cierto yo quede en tercer lugar, pero si lo que dice Ángel Balderas fuera cierto entonces a mí me correspondería ir al gabinete, en cuarto lugar. Ah pero te dieron una senaduría pluri, se las regreso, se las regreso. No se vale hacer trampa en la discusión, ahora resulta que quien quedó en último lugar le dan el tercer lugar y justifican eso, oiganme”. Gerardo Fernández Noroña

No obstante, Gerardo Fernández Noroña no podría coordinar la Cámara de Senadores de Morena porque no milita en el partido, mientras que queda fuera de la coordinación en Diputados porque él será senador en la próxima legislatura.

Igualmente, resulta importante señalar que los resultados de las encuestas internas de Morena y demás casas encuestadoras determinaron lo siguiente :