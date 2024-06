Xóchitl Gálvez promovió una iniciativa para declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “traidor a la patria” y Gerardo Fernández Noroña se burló de ella.

Este jueves 20 de junio de 2024, la ex candidata presidencial informó que presentará una iniciativa para considerar al presidente de la República como un traidor a la patria “por meterse” en las elecciones 2024.

Ante esto, el legislador Gerardo Fernández Noroña se burló de Xóchitl Gálvez y su iniciativa pues la llama “perdida”, y no únicamente por resultar perdedora en la contienda electoral que llevó a Claudia Sheinbaum a la presidencia.

Esta tarde se dio a conocer que Xóchitl Gálvez presentará una iniciativa de ley en la que espera que el presidente AMLO pueda ser considerado como “traidor a la patria”.

La ex candidata presidencial de la coalición conformada por el PRI, PAN y PRD, explicó que presentará la propuesta debido a las interferencias del mandatario en las elecciones 2024.

Asimismo, la senadora panista manifestó que al presidente “no se le puede hacer absolutamente nada” debido al fuero con el que cuenta como primer mandatario, salvo por declararlo “traidor a la patria”.

Hoy no pasa nada, hoy no está tipificado como un delito, hoy al presidente no se le puede hacer absolutamente nada. Es mentira que el fuero se quitó. El único delito por el que se puede juzgar al presidente es por traición a la patria.

Xóchitl Gálvez