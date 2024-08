Gerardo Fernández Noroña no se rinde ya que está pensando en su futuro con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y espera ser militante.

El representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) auguró cuál será su próximo partido que lo represente, pero esto con una intención hacia 2030.

Luego del proceso interno de Morena para elegir a su candidata o candidato presidencial, en el que Gerardo Fernández Noroña participó y no ganó, se convirtió en el coordinador del vínculo de organizaciones sociales de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México.

Después tuvo un espacio para él en el INE, lugar en el que se desempeña defendiendo al movimiento de la Cuarta Transformación.

En un evento en el estado de Morelos, Gerardo Fernández Noroña reveló sus planes de unirse a Morena, partido en el que le permitieron competir por la candidatura de la silla presidencial y al que ha apoyado desde su fundación.

Ya que como otros políticos de izquierda, Fernández Noroña reclamó como legítima su aspiración, y espera que una vez que se una a Morena pueda cumplirlo.

Sin embargo ante sus simpatizantes aclaró que aunque su plan ya no era afiliarse a algún partido político decidió hacerlo por Morena y asegura que no lo hace por arrogancia.

“Yo ya no quería afiliarme a ningún partido, pero me voy a afiliar a Morena, me voy a afiliar para que no piensen que es un acto de arrogancia”

Gerardo Fernández Noroña, senador electo