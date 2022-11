A Gerardo Fernández Noroña no le gustó que se le mostrara haciendo el super en el City Market de Cuernavaca y señaló a SDPnoticias de ser ”segregacionista“ -sí, en el sentido racial y en referencia al Apartheid- y sumarse a la campaña de “la derecha.”

A pesar de que el video en el que hay una discusión con señoras que ahí compraban fue retomado por otros medios, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT), lamentó que “su casa editorial” también la haya abordado.

“Lamentable que @sdpnoticias se sume a la estupidez segregacionista de la derecha. Mientras no pongan en la ley que tengo prohibido ir a determinados lugares, iré a donde me dé la gana. Y cuando lo pongan en la ley, también iré, como desobediencia civil. @farreola @sdpnoticias”

El disgusto de Gerardo Fernández Noroña dio para tres tuits en los que dijo que para ser fifí se necesitan 500 millones de dólares y que SDPnoticias se pasan de “mamones”.

Al parecer esto no es casualidad porque comenzó a comparar el City Market de Cuernavaca con el de Polanco, por lo que quizá es una constante que compre ahí su despensa.

El diputado petista abundó que al igual que va a City Market, va a Costco, lugar que le pareció más caro, pero ya no va a las tiendas del IMSS o de la UNAM porque “las destruyeron”.

Gerardo Fernandez Noroña defendió su derecho a comprar tanto el mercado de Tepoztlán como en un City Market o cualquier supermercado.

Las señoras inmersas en la discusión reclamaron que Gerardo Fernández Noroña no se sume a la pobreza franciscana que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de quien ha manifestado quiere ser el sucesor.

En el intercambio de palabras, dijo que él no ha sido un promotor de la pobreza franciscana, por lo que tachó de mentirosos a quienes lo increparon.

Y advirtió que si algún día le llegaran a prohibir comprar en determinados lugares, él lo seguirá haciendo como desobediencia civil.

Gerardo Fernández Noroña, abundó sobre el término segregacionista y recordó el Apartheid, en el que se impedía a determinados grupos no pisar ciertos lugares.

Particularmente la mezcla de personas de raza negra con blancos en Sudáfrica.

Dijo que eso es clasista y racista y es el objetivo de “la derecha”, a pesar de que sean creyentes.

“Para los que no le queda claro, segregacionismo es el apartheid. Eso pretende la derecha, que haya lugares que nosotros no podamos pisar. Si eso no es miserable, además de clasista y racista, no sé que lo sea. Pero se dicen creyentes.”

Gerardo Fernández Noroña