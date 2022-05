La Fiscalía General de la República inició un expediente de investigación contra Lady FGR, la servidora pública que se negó a pagar los daños de un triciclo que golpeó y utilizó su cargo para amenazar al conductor del móvil.

Luego de las denuncias ciudadanas sobre los actos cometidos por Lady FGR, la Fiscalía de la República se pronunció y aseguró que ya existe una investigación en curso por probables conductas irregulares.

Asimismo indicó que la dependencia, a través de su Órgano Interno de Control, vigila, corrige y sanciona las acciones que vayan en contra de los principios de la institución y que rigen el servicio público.

El pasado 3 de mayo circuló en redes sociales el vídeo de una supuesta trabajadora de la FGR, en donde hace uso de su cargo en la dependencia judicial para amenazar a un joven con quien tuvo un percance vehicular.

De acuerdo con la grabación del afectado, la mujer que porta uniforme de la extinta PGR golpea el triciclo lleno de garrafones de agua con su automóvil Spark negro, el cual no traía placas.

Posteriormente, comienza una discusión entre ambos conductores sobre quién tuvo la culpa del incidente, el joven asegura que fue responsabilidad de la mujer pues ella “le pegó”, mientras la funcionaria argumenta que él “se le cerró”.

Después de algunos minutos, y tras amenazar constantemente al afectado con llamar a su equipo de policías, los cuales podrían llegar rápidamente, Lady FGR se va del lugar y no cubre los daños del triciclo.

“No me obligues a venir con más gente, no me obligues amigo, por favor. Aquí adelante está la agencia, una llamada y va a venir todo mi equipo, por favor amigo no quiero un problema contigo”

Lady FGR