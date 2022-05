La Fiscalía General de la República (FGR) anunció se impugnará la decisión de del juez sobre el caso contra Julio Scherer y sus abogados.

Lo anterior luego de que un juez federal determinará no vincular a proceso a los abogados presuntamente cercanos a Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República.

A través de un comunicado, la FGR calificó de “ilegal” la resolución del juez en el caso contra Julio Scherer, señalando que se “descalificó y agredió groseramente a la Representación Social”.

Según expuso la FGR, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna no habría tomado en cuenta las más de 75 pruebas presentadas por las víctimas y la parte acusadora en contra de los abogados:

Juan Antonio Araujo Riva Palacio

César Omar González Hernández

Isaac Pérez Rodríguez

El asesor financiero David Gómez Arnau.

Cabe destacar que los abogados presuntamente cercanos a Julio Scherer son señalados de haber extorsionado a Juan Collado para que vendiera su empresa Caja Libertad a Banco Afirme.

Juan Collado. (Francisco Rodríguez / Cuartoscuro)

Por ello, son acusados de delitos como asociación delictuosa, extorsión, tráfico de influencias, mientras que el asesor financiero, González Hernández también es señalado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Por qué el juez rechazó la vinculación a proceso en el caso contra Julio Scherer y abogados?

De acuerdo con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna la decisión fue tomada con base a que la FGR mencionó a Julio Scherer como parte principal de la presunta asociación delictuosa imputada a los abogados y al asesor.

No obstante, el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República no fue citado a comparecencia, por lo que el juez consideró que hubo un intento de “imputación ficticia” en contra de Julio Scherer.

El intento de “imputación ficticia” en contra del ex consejero habría violado su presunción de inocencia, apuntó el juez Delgadillo Padierna.

Aunado a esto, el juez manifestó que la FGR inició el procedimiento ilegal contra los abogados ya que se conocía que el criterio de oportunidad solicitado por Juan Collado en la denuncia era improcedente.