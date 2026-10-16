La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución judicial que otorga el caracter de víctima a Kate del Castillo y su empresa Productions Inc. en el caso del Chapo Guzmán.

El 14 de octubre se interpuso un recurso de revisión, el cual busca que un tribunal colegiado revise la setencia que ordenó a las autoridades otorgarle el carcater de víctima a Kate del Castillo.

FGR impugan amparo que reconoce a Kate del Castillo como víctima

Un agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Tercero de Distrito Penal de la CDMX busca revertir la orden impartida a las autoridades de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que reconocen a Kate del Castillo y su empresa como víctimas.

Este proceso inició en abril de 2025, cuando el abogado de Kate del Castillo presentó una denuncia contra servidores y exservidores públicos que intervinieron en la investigación contra la actriz tras su encuentro con Joaquín Guzmán Loera.

Un mes después, el abogado de Kate del Castillo solicitó que se le como víctima dentro de esta nueva investigación contra servidores públicos y en septiembre de 2025 solictaron tener acceso a la carpeta de investigación, pero no recibieron respuesta.

Kate del Castillo (@katedelcastillo / Instagram)

Las autoridades determinaron que Kate del Castillo y su empresa solo tenían la calidad de denunciantes y no se había acreditado una afectación directa que justificara que fuera víctima.

Sin embargo, a finales de 2025 se emitió una nueva resolución para que se reconociera a Kate del Castillo como víctima y así pudieran tener acceso a la carpeta de investigación.

Un año después, el agente del Miniterio Público ingresó un oficio mediante el cual interpuso un recurso de revisión, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal debera resolver y determinar su confirma, modifica o revoca la protección constitucional a la actriz.

Así inició la batalla legal entre Kate del Castillo y las autoridades mexicanas

En 2015, Kate del Castillo se reunió con Joaquín Guzmán Loera en La Tuna, un poblado de Badiraguato con la intención de planear la creación de una película.

Meses depués de esta reunión fue capturado el Chapo Guzmán y las autoridades mexicanas iniciaron una carpeta de investigación por delitos como lavado de dinero y encubrimiento relacionado con la empresa tequilera de la actriz.

Tras determinarse que no se debía ejercer acción penal contra Kate del Castillo, ella demandó al gobierno mexicano y exigió 60 millones de dólares como indemnización.