Felipe Calderón responde a AMLO; “es cínico mandar abrazos a los asesinos”

Felipe Calderón le respondió a presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que este lo mencionara en la conferencia mañanera de hoy 1 de marzo.

AMLO dijo que Felipe Calderón era un cinicazo, pues aún no ha explicado por qué su secretario de seguridad (Genaro García Luna) tenía vínculos con el narcotráfico.

En respuesta, Felipe Calderón escribió un breve mensaje en su cuenta de Twitter.

“Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos” Felipe Calderón

Lo cínico, lo realmente cínico es mandarles abrazos a esos asesinos. — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) March 1, 2022

Tuit de Felipe Calderón respondiendo a AMLO

Tuit de Felipe Calderón ocasionó que fuera nombrado en la mañanera de AMLO

Felipe Calderón fue nombrado en la mañanera de AMLO, por un tuit que publicó el pasado lunes 28 de febrero a través de su cuenta de esta red social, dónde se apuntó como una tragedia el presunto asesinato de 17 personas en San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellanos en Michoacán.

Tuit de Felipe Calderón (Twitter @FelipeCalderon)

Así como de ser un asunto que debería de generar una reacción nacional, empezando por el gobierno para castigar a los culpables.

Recalcó que había una urgencia nacional de recuperar el Estado de Derecho, finalizó su tuit enviando condolencias a los familiares de estos asesinatos en Michoacán.

Es por eso que AMLO en su mañanera, cuestionó el por qué el ex presidente Felipe Calderón se atrevía a hablar sobre la violencia en el estado de Michoacán, pero no de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Quien actualmente enfrenta un proceso legal en Estados Unidos por estar involucrado en el tráfico de drogas de México hacia ese país.

A pesar de esto, Genaro García Luna, también enfrenta procesos judiciales en México, de los que incluso se ha citado a Felipe Calderón a declarar.

Pero casi nunca ha tocado este tema, sólo se ha limitado a decir que si es que su ex secretario de Seguridad Pública hizo algo que lo pague.

Genaro García Luna y Felipe Calderón en 2006 (Paola Hidalgo / Cuartoscuro)

La FGE de Michoacán ya confirmó la matanza en San José de Gracia pero no ha encontrado los cuerpos

En tanto, la FGE de Michoacán ya confirmó la matanza en San José de Gracia pero no ha encontrado los cuerpos.

Además, también informó que los hombres que cometieron estos asesinatos tuvieron casi 5 horas para limpiar la escena del crimen.

Aunque, la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) estaba en la escena tratando de sacar evidencias, sí pudo recolectar cartuchos percutidos de armas de fuego calibres .9mm, 7.72, 5.56 y 45 mm y bolsas con envases de limpieza, así como el piso recién lavado.

Por ahora siguen sin encontrarse los responsables de esta matanza, no obstante la FGE de Michoacán dijo que las investigaciones continúan.

Mientras, cuentan con el apoyo de fuerzas de seguridad federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP).