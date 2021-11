Felipe Calderón responde a AMLO; el problema es la CFE no Oxxo

Felipe Calderón volvió a salir en defensa de las tiendas Oxxo y aseguró que el problema es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Felipe Calderón se pronunció sobre el comentario de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la reforma eléctrica y asegurar que los Oxxo pagan menos por la luz que una familia.

A través de su cuenta de Twitter el expanista Felipe Calderón comentó que la CFE cobra muy caro la luz.

Felipe Calderón volvió a escribir sobre el Oxxo y la utilización de energía limpia.

El expanista Felipe Calderón opinó que la solución no es que se le cobre más por la luz al Oxxo porque afectaría en los precios que ofrece a las clientas.

Para Felipe Calderón el problema es que la CFE cobra muy cara la luz y la solución está en que baje el precio para negocios y uso doméstico.

“Se puede tener energía limpia y barata: la solución no es que se les cobre más a los Oxxo, porque le repercutirán al cliente sus mayores costos. La solución es que la CFE no le cobre tanto ni a las tienditas ni a los consumidores domésticos. El problema es la CFE, no el Oxxo”.

Felipe Calderón