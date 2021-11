¿Por qué Felipe Calderón esconde lo que estaba tomando en la Fórmula 1?

Felipe Calderón estuvo presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez para presenciar la histórica carrera de Sergio, “Checo”, Pérez en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.

Pese al histórico podio alcanzado por el piloto mexicano, Felipe Calderón se hizo tendencia en redes por una foto difundida desde su propia cuenta de Twitter donde aparece con la mano izquierda en una posición muy extraña.

Usuarios de redes sociales analizaron la foto y concluyeron que la imagen fue editada para esconder que Calderón Hinojosa estaba sosteniendo un vaso o una botella.

El acoso sufrido por Felipe Calderón en torno a su supuesto alcoholismo parece haber dejado una carga emocional importante en su autoestima. Ahora busca evitar cualquier situación que pueda conducir a burlas sobre su gusto por un buen vino o tequila.

No había necesidad de editar una foto si Felipe Calderón se estaba quitando la sed con un refresco, una botella de agua o incluso una cerveza. Los ataques en contra de su supuesto alcoholismo han quedado en el pasado, tanto por la falta de evidencia respecto a esas acusaciones, como por el dolor que los rumores han causado en Felipe Calderón, el ser humano.

Apenas hace unos meses, el expanista retomó el trauma que ha representado para su vida cargar con la cruz de supuesto alcohólico. Pese al fraude electoral que lo llevó a la presidencia y una condición física envidiable para su edad, Felipe Calderón teme pasar a la historia como el “presidente borracho”. Así lo reveló en entrevista con el programa Atypical TE VE de Carlos Alazraki.

“Me da mucho coraje, esto del supuesto alcoholismo mío. Hay gente que dice ‘sí pero eso que tiene que ver’. No lo soy cabrón, por supuesto que me gusta y disfruto de un buen vino con mis amigos, y me gusta y cantar, la trova cubana, y me gustan los mariachis. Gozo de una buena salud física y ha sido una infamia terrible”

Felipe Calderón