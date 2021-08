México. - Felipe Calderón, expresidente de México, defendió a la actriz Laisha Wilkins, quien recibió ataques por manifestar que deseaba escupirle en la cara a Hugo López-Gatell.

A través de Twitter, Felipe Calderón pidió denunciar formalmente las cuentas que enviaron ataques contra la actriz Laisha Wilkins por el llamado al “escupitajo”.

El 6 de agosto, la actriz Laisha Wilkins aseguró que le encantaría encontrarse a Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, en la calle para escupirle en la cara.

Desde Twitter, Laisha Wilkins ha manifestado su descontento con Hugo López-Gatell e incluso hizo una encuesta para preguntar si les gustaría que fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Tras los comentarios sobre López-Gatell, Laisha Wilkins denunció que varios usuarios le han enviado mensajes atacándola.

La actriz Laisha Wilkins criticó a quienes defendieron a Hugo López-Gatell, los acusó de estar enfermos y llamó genocida “doctor muerte” al funcionario de Salud.

“Defienden un escupitajo llamándome prostituta, actriz de quinta, puta de catálogo, bulímica, sidosa, zorra, que tengo nombre de perro, que me van a violar, a golpear… están verdaderamente enfermos e ignoran que el que me agredan así no le quita lo genocida al doctor Muerte.”

La denuncia de Laisha Wilkins fue respaldada y compartida por Felipe Calderón.

Laisha Wilkins pidió a los usuarios de Twitter no enojarse con ella, sino con Hugo López-Gatell, a quien acusó de un mal manejo de la pandemia por Covid-19.

“No se enojen conmigo, yo no quité medicamentos y dejé morir a 1600 niños, ni inventé un modelo Centinela que no sirvió más que para confundir, ni escondo cifras, ni minimizo una pandemia, ni doy mal ejemplo, yo no fui culpable de no proteger a los médicos, ni del mal manejo…”

Laisha Wilkins