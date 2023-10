Luis María Aguilar Morales defendió los fideicomisos que la Cámara de Diputados busca extinguir y aseguró que es falso que se usen para el beneficio de los ministros.

Desde la inauguración del Congreso Internacional: Los Retos de la Judicatura, el ministro aseguró que hay quienes buscan desestabilizar y minimizar el trabajo del Poder Judicial de la Federación por “intereses particulares”.

Esto en el marco de la discusión de la extinción de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial que se lleva a cabo desde la Cámara de Diputados promovida por el Ejecutivo Federal.

El ministro Luis María Aguilar aseguró que los fideicomisos que se han establecido en el Poder Judicial de la Federación no son en beneficio de los ministros sino para los trabajadores.

Asimismo, resaltó que le consta que fueron establecidos con los principios internacionales para garantizar que los jueces y magistrados puedan trabajar de manera tranquila e independiente.

“Las condiciones que se establecieron por ejemplo en los fideicomisos de las pensiones complementarias de jueces y magistrados se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios. Que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad. No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales”

Ministro Luis María Aguilar