Morena informó cuáles son las 3 reformas constitucionales que serán prioridad en septiembre, cuando empiece la nueva legislatura.

Después del avasallante triunfo del partido oficialista y sus aliados en las elecciones México 2024, donde tendrán mayoría calificada en el Congreso de la Unión, Morena indicó que continuarán con el Plan C propuesto por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Para lograrlo, te decimos las 3 reformas constitucionales que serán la prioridad de Morena en septiembre, cuando comience la nueva legislatura.

La nueva legislatura comienza en septiembre, en donde, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2024, Morena y sus partidos aliados (PT y PVEM), tienen una marcada ventaja frente a los opositores.

En conferencia de prensa realizada este jueves 6 de junio durante la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores, legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia agradecieron la decisión del pueblo e indicaron que seguirán trabajando para aprobar el Plan C del presidente AMLO.

Es así que adelantaron que 3 reformas constitucionales serán la prioridad de Morena en septiembre, cuando empiece la nueva legislatura y son:

Los legisladores de Morena, PT y PVEM, en voz del diputado Gerardo Fernández Noroña, expresaron que las reformas contempladas en el Plan C le darán garantías a la inversión nacional y extranjera.

Esto bajo el contexto de la caída del peso en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que las 3 reformas constitucionales que serán la prioridad de Morena harán “que le vaya bien a todos los sectores económicos”.

Esto le va a dar todavía más garantías a la inversión nacional y extranjera, porque en el marco legal. No hay moches, no hay corrupción, no hay componendas, las reglas están establecidas. Le va a ir bien a todos los sectores económicos, lo único es que vamos a continuar con la separación del poder económico del político.

Gerardo Fernández Noroña