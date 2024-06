La bancada de Morena en el Congreso de la Unión ya alista la aprobación de las 18 reformas constitucionales que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió, tras resultados en las elecciones 2024.

Así lo dio a conocer el Grupo Parlamentario de Morena y su aliado, el Partido del Trabajo (PT), quienes señalaron que con la mayoría calificada que se obtuvo en las elecciones 2024 podrán dar continuidad al anunciado Plan C.

Con respecto a las incertidumbres en el plano económico, mismas que se vieron con el aumento del dólar tras dar a conocer la mayoría calificada de Morena en el Congreso de la Unión, aseguraron que los cambios ayudarían a todos los sectores .

Ante el cuestionamiento por la incertidumbre que genera en el mercado financiero el que Morena tenga el control de la Cámara de Diputados, con la mayoría calificada, un periodista cuestionó al grupo parlamentario cómo se manejará la situación.

Al respecto, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que los temas de la bolsa y la depreciación del peso se manejaron de manera inmediata por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

El diputado recordó que luego de los cambios expresados se garantizó la autonomía del Banco de México y la continuidad de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Asimismo, indicó que “tampoco hay engaño” de su parte, y que ya se había anunciado que “hay reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitaban para el Plan C”.

Además, destacó que se comenzará con la aprobación de:

Con las cuales, según sus palabras, se dará “más garantías a la inversión nacional como a la extranjera”, ya que con ellas se buscaría terminar con la corrupción y los moches.

“Tampoco hay engaño cuando se dijo que hay reformas muy importantes al marco constitucional y que se necesitaban para el Plan C. Empezaremos con la del Poder Judicial, indiscutiblemente esa reforma se va a llevar a cabo, la Reforma Energética, la Reforma Rlectoral, solo por mencionar algunas.

Yo creo que esto le va a dar todavía más garantías a la inversión nacional como la extranjera, porque el marco legal, acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas, las reglas están establecidas y se establecerán con mayor claridad en el marco constitucional y en las leyes secundarias que fuera necesario precisarlo, no veo yo ningún problema, le va a ir muy bien a todos los sectores económicos”.

Gerardo Fernández Noroña